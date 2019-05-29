Учредитель УрБК Евгений Потапов провел семинар «Коммерческий PR» для собственников и топ-менеджеров Приморья

Фотография предоставлена «Бизнес-Академией Ольги Стаценко»

УрБК, Владивосток, 29.05.2019. Во Владивостоке с 24 по 25 мая прошел семинар «Коммерческий PR», автором и ведущим которого стал учредитель информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг», член Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Потапов.На двухдневном семинаре, организованном «Бизнес-Академией Ольги Стаценко», Евгений Потапов раскрыл новые подходы к коммерческому PR, которые способны определить успешность бренда, привлечь клиентов и решить проблемы современных компаний. Спикер поделился технологиями продвижения компании в СМИ и методами влияния на информационную повестку. Кроме того, были решены и представлены к реализации 4 практических кейса, предложенные участниками семинара.В основу программы семинара лег переработанный и адаптированный для собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний материал антиучебника «PR за один день», написанного Евгением Потаповым. Антиучебник был издан в 2017 году на основании авторских курсов и лекций, прочитанных в Гуманитарном университете на протяжении 15 лет.Семинар получил высокую оценку со стороны слушателей, оставивших положительные отзывы на своих страницах в социальных сетях.Также во Владивостоке Евгений Потапов совместно с сотрудниками «Бизнес-Академии Ольги Стаценко» принял участие в деловой программе и встречах с представителями бизнеса, руководителями и топ-менеджерами ведущих предприятий Дальнего Востока.«Выражаю искреннюю благодарность «Бизнес-Академии Ольги Стаценко» за возможность выступить во Владивостоке, встретиться с местными бизнесменами. Отмечу, что меня восхитила аудитория мероприятия — вдумчивые предприниматели, руководители, PR-менеджеры, высокий уровень погружения слушателей в проблему, умные, глубокие вопросы, искреннее желание разобраться в сути PR. Надеюсь, что навыки, полученные слушателями на семинаре, будут реализованы в практической деятельности», — отметил Евгений Потапов.