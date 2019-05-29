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В Екатеринбурге три автомобиля пострадало из-за прорыва водопроводной трубы при опрессовке
29 май 2019 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. В Екатеринбурге во время опрессовок прорвало водопроводные трубы в районе улиц Серафимы Дерябиной, Красноармейская, Викулова и Пехотинцев. Пострадало три автомобиля, припаркованных рядом с коммунальной аварией на улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».
«Вторая ночь первого этапа (опрессовок — прим. ред.) выявила четыре повреждения с выходом воды на поверхность в районе улиц Серафимы Дерябиной, Красноармейская, Викулова, Пехотинцев. Есть информация о трех автомобилях, пострадавших в результате выхода воды на ул. Серафимы Дерябиной. Объекты ЕТК застрахованы, владельцам необходимо обратится в компанию с заявлением о возмещении ущерба», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что повреждения в результате опрессовок — это прогнозируемый процесс для выявления слабых мест тепловых сетей, целью которого является своевременный ремонт выявленных дефектов и исключение их проявления в отопительный период. Специалисты теплосетевой компании ведут круглосуточный мониторинг, дежурят оперативные выездные бригады.
«По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», — подчеркивает пресс-служба.
Житель дома, расположенного рядом с произошедшей на ул. Пехотинцев, 23 аварией, сообщил об инциденте в социальных сетях, опубликовав видеозапись случившегося. На ней видно, что струи воды под высоким напором высотой в несколько метров подтопили улицу.
«Вторая ночь первого этапа (опрессовок — прим. ред.) выявила четыре повреждения с выходом воды на поверхность в районе улиц Серафимы Дерябиной, Красноармейская, Викулова, Пехотинцев. Есть информация о трех автомобилях, пострадавших в результате выхода воды на ул. Серафимы Дерябиной. Объекты ЕТК застрахованы, владельцам необходимо обратится в компанию с заявлением о возмещении ущерба», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что повреждения в результате опрессовок — это прогнозируемый процесс для выявления слабых мест тепловых сетей, целью которого является своевременный ремонт выявленных дефектов и исключение их проявления в отопительный период. Специалисты теплосетевой компании ведут круглосуточный мониторинг, дежурят оперативные выездные бригады.
«По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», — подчеркивает пресс-служба.
Житель дома, расположенного рядом с произошедшей на ул. Пехотинцев, 23 аварией, сообщил об инциденте в социальных сетях, опубликовав видеозапись случившегося. На ней видно, что струи воды под высоким напором высотой в несколько метров подтопили улицу.
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