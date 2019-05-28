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На территории Челябинского металлургического комбината произошел пожар
28 май 2019 (16:07)
УрБК, Челябинск, 28.05.2019. В цехе Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу «Мечел») произошел пожар. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Сообщение о возгорании на территории кислородно-компрессорного цеха металлургического комбината поступило в 13.06. На место были направлены шесть единиц техники и 17 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе.
В настоящий момент объявлено о ликвидации возгорания площадью 10 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Данное происшествие на производственный цикл не повлияло.
«Сообщение о возгорании на территории кислородно-компрессорного цеха металлургического комбината поступило в 13.06. На место были направлены шесть единиц техники и 17 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе.
В настоящий момент объявлено о ликвидации возгорания площадью 10 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Данное происшествие на производственный цикл не повлияло.
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