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На территории Челябинского металлургического комбината произошел пожар

УрБК, Челябинск, 28.05.2019. В цехе Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу «Мечел») произошел пожар. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



«Сообщение о возгорании на территории кислородно-компрессорного цеха металлургического комбината поступило в 13.06. На место были направлены шесть единиц техники и 17 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе.



В настоящий момент объявлено о ликвидации возгорания площадью 10 кв. м.



Погибших и пострадавших нет. Данное происшествие на производственный цикл не повлияло.

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