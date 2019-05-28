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Почти в два раза выросло число желающих отдохнуть летом за границей россиян

УрБК, Москва, 28.05.2019. В этом году доля россиян, которые хотели бы отдохнуть за границей, выросла до 39% по сравнению с 21% годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.



В рамках исследования было опрошено 1 600 респондентов не менее чем из 80 регионов России, им предлагалось ответить на вопрос: «Где бы вы предпочли отдыхать, если был бы выбор и средства?».



Также тенденцией этого года стало снижение интереса россиян к отдыху в Крыму. Годом ранее, судя по опросу, желающих отдохнуть там было 36-37%, а в этом — 31%. Это касается и отдыха на черноморском побережье Кавказа — в 2018 году 33% опрошенных признались в желании провести летние каникулы или отпуск на этой территории, а в этом году — 26%. Меньшее число россиян хотели бы провести летний отдых в другом городе или селе России — 13% в 2019 году против 17% в прошлом. А вот дома планируют остаться большее число опрошенных — 12% (было 9%).



Однако результаты исследования показали, что конкретные планы россиян на лето значительно отличаются от желаемых. Фактически планируют остаться дома 44% опрошенных (в том году было 45%, и ежегодно с 2004 года этот показатель снижается). Отдохнут этим летом на даче 26% россиян (год назад было 34%), 9% — в другом городе или селе России (ранее — 14%). Доля жителей России, имеющих конкретные планы на поездку за границу, выросла в 2019 году с 4% до 10%.



В среднем россияне потратят на отдых в 2019 году около 43,3 тыс. руб. на человека (по сравнению с 2018 годом меньше на 2%).



Среди причин отказа от поездки на отдых в этом году 53% россиян назвали отсутствие денег (на 9% больше, чем год назад), 15% — сослались на семейные дела и декрет, 10% — на болезни, 14% — на работу и отсутствие отпуска. А 6% респондентов заявили о том, что любят отдыхать дома.

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