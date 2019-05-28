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Генеральный проектировщик проекта «Притяжение» посетил ММК

УрБК, Магнитогорск, 28.05.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») с рабочим визитом побывали представители немецкой компании «Обермайер Консульт», которая по итогам конкурса стала генеральным проектировщиком уникального проекта развития городской среды «Притяжение». Об этом сообщает пресс-служба Управления информации, общественных связей и рекламы комбината.



«Это было поразительно. Также было приятно лицезреть на территории большое количество цветущей сирени и чистоту производственных площадок. Металлургический комбинат является основным местом, вокруг которого вырос весь город. И мы пытаемся понять, прочувствовать культуру развития комбината и города, чтобы это можно было перенести в наш проект», — отметил Йенш Штефан.



Проект «Притяжение», инициатором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, предусматривает создание и развитие городской среды совершенно нового качества, не имеющей аналогов в Челябинской области. В конкурсе на проектировочные работы приняли участие 25 международных консорциумов (около 100 компаний), к коммерческому этапу были допущены девять ведущих мировых компаний.



«Проект «Притяжение» предусматривает многоцелевое использование почти четырехсот гектаров земли, принадлежащей ММК: здесь будут построены музейно-образовательный комплекс, спортивный и медицинский центры, обустроены парковые зоны для тихого и активного отдыха. Когда все работы будут завершены, горожане получат большую территорию, притягательную для людей всех возрастов и интересов», — сказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



В состав музейно-образовательного комплекса войдут интерактивный музей, образовательный центр для детей, детский игровой музей, центр инноваций и технологий, центр креативных индустрий, инкубатор социальных проектов, центр промышленного дизайна и многое другое.



Одним из центров «Притяжения» станет спортивный кластер с бассейном, крытой ледовой ареной, крытой универсальной спортивной площадкой, а также открытыми спортивными площадками, пунктами проката спортивного инвентаря и снаряжения, велосипедными и беговыми дорожками.



Многофункциональный медицинский центр, оснащённый современным оборудованием, будет оказывать как первичную медико-санитарную и специализированную помощь, так и высокотехнологичную.



Парковую территорию разделят на несколько зон. Территория семейного отдыха — с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, двумя искусственными водоёмами. Зона активного отдыха — с небольшим парком аттракционов, сафари-парком, досуговыми площадками, скейт-парком.



Реализация проекта «Притяжение» позволит поднять на качественно новый уровень возможности для образования, отдыха и здорового образа жизни магнитогорцев и гостей города, а также наиболее полно раскрыть научно-технический потенциал жителей региона. Планы по реализации проекта включены в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года.

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