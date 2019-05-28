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«Уральские авиалинии» предоставили прямые полеты из Жуковского в российские и зарубежные города
28 май 2019 (11:08)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. В новом летнем сезоне у жителей Москвы и Подмосковья есть возможность полететь на любимые курорты России и в популярные зарубежные города прямыми авиарейсами.
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, «Уральские авиалинии» представляют подборку рейсов по выгодным ценам. Так, например, из подмосковного Жуковского можно улететь в Прагу — от 4 тыс. 559 руб., в Рим — от 5 тыс. 893 руб., в Тель-Авив — от 6 тыс. 700 руб., в Бишкек — от 6 тыс. 650 руб., в Ош — от 7 тыс. руб., в Калининград — от 3 тыс. руб. и в Алма-Ату — от 9 тыс. 250 руб.
«Также можно отправиться вдыхать целебный воздух Крыма, насладиться красотой Тбилиси или города-курорта Сочи», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Стоимость указана в одну сторону и включает все сборы. Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе. При покупке билетов пассажирам рекомендуется проверять нормы провоза багажа и ручной клади.
Более подробно ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, «Уральские авиалинии» представляют подборку рейсов по выгодным ценам. Так, например, из подмосковного Жуковского можно улететь в Прагу — от 4 тыс. 559 руб., в Рим — от 5 тыс. 893 руб., в Тель-Авив — от 6 тыс. 700 руб., в Бишкек — от 6 тыс. 650 руб., в Ош — от 7 тыс. руб., в Калининград — от 3 тыс. руб. и в Алма-Ату — от 9 тыс. 250 руб.
«Также можно отправиться вдыхать целебный воздух Крыма, насладиться красотой Тбилиси или города-курорта Сочи», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Стоимость указана в одну сторону и включает все сборы. Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе. При покупке билетов пассажирам рекомендуется проверять нормы провоза багажа и ручной клади.
Более подробно ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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