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ЕВРАЗ начал разработку Собственно-Качканарского месторождения

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. ЕВРАЗ начал реализацию первого этапа проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Промышленную добычу руды из нового карьера планируется начать в I квартале 2021 года. Проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области.



На реализацию первой очереди проекта планируется направить 6,4 млрд руб. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.



«Ввод Собственно-Качканарского месторождения предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 240 т. В дальнейшем планируется разместить крупное дробление руды непосредственно в карьере, подъем руды конвейером на борт карьера, где будут расположены дробилки средне-мелкого дробления. Доставка измельченной руды на фабрику обогащения будет осуществляться магистральным конвейером», — говорится в сообщении.



Как отмечают на предприятии, в настоящее время ведется подготовка к добыче руды. Подготовлена вся рабочая документация, начинается строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, насосных станций, дренажных канав и водоводов. Первые пробные тонны руды будут доставлены на склад уже в 2020 году, в январе 2021 начнется их промышленная отгрузка на фабрики. Добыча руды из Гусевогорского месторождения, которое близко к истощению, сократится, и к 2030 году составит менее 40 млн т ежегодно.

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