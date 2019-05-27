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Более 8,2 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. С 20 по 27 мая администрация Екатеринбурга получила 8 226 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора во имя Святой великомученицы Екатерины, специалистами обработаны 3 тыс. 863 из них. Об этом сообщается на официальном портале города.



Отмечается, что горожане могут предложить свои варианты, направив их через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга (с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма святой Екатерины»).



Также накануне у екатеринбуржцев появилась возможность обсуждения мест размещения собора на форуме, который администрация Екатеринбурга открыла на информационном городском портале.



Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. По его результатам состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

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