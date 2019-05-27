Новости дня
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга освободил бизнесмена Сергея Капчука от наказания
27 май 2019 (15:32)
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга освободил бизнесмена Сергея Капчука от наказания по амнистии. Об этом УрБК сообщили в суде.
Сергея Капчука признали виновным в совершении преступления, предусмотренного 3 статьей 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и назначили ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
«В соответствии с пунктом 1 постановления Государственной думы Федерального собрания РФ об объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от назначенного наказания Капчука Сергея Александровича освободить. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», — сообщил собеседник агентства.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве. По версии следователей, в 1997 году ему, когда он занимал должность заместителя постоянного представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ, выделили из бюджета 2 млрд неденоминированных рублей на покупку служебной квартиры для свердловского правительства в Москве. Далее он оформил квартиру на супругу, продал ее и присвоил вырученные деньги себе. В осуществлении аферы ему помог брат-близнец Константин.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело, Константина Капчука удалось арестовать сразу, а Сергей был объявлен в федеральный и международный розыск. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга осудил Константина Капчука на 5 лет, однако в феврале 2007 года его уже амнистировали в связи со столетием парламентаризма в России.
Сергей Капчук около 15 лет прожил за границей. В июне 2018 года он вернулся в Россию из-за рубежа.
Сергея Капчука признали виновным в совершении преступления, предусмотренного 3 статьей 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и назначили ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
«В соответствии с пунктом 1 постановления Государственной думы Федерального собрания РФ об объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от назначенного наказания Капчука Сергея Александровича освободить. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», — сообщил собеседник агентства.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве. По версии следователей, в 1997 году ему, когда он занимал должность заместителя постоянного представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ, выделили из бюджета 2 млрд неденоминированных рублей на покупку служебной квартиры для свердловского правительства в Москве. Далее он оформил квартиру на супругу, продал ее и присвоил вырученные деньги себе. В осуществлении аферы ему помог брат-близнец Константин.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело, Константина Капчука удалось арестовать сразу, а Сергей был объявлен в федеральный и международный розыск. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга осудил Константина Капчука на 5 лет, однако в феврале 2007 года его уже амнистировали в связи со столетием парламентаризма в России.
Сергей Капчук около 15 лет прожил за границей. В июне 2018 года он вернулся в Россию из-за рубежа.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге в суд направлено дело о мошенничестве с фиктивной собственностью
- Бывший свердловский депутат Сергей Капчук сдался в посольство РФ в Хорватии
- Бывший свердловский депутат Сергей Капчук выразил желание вернуться в Россию
- Интерпол закрыл уголовное дело в отношении уральского бизнесмена Сергея Капчука
- Директор компании «Энерготехнологии» возместит ущерб от налогового преступления