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В Свердловской области может появиться семь новых долгостроев

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что в настоящее время в регионе в стадии строительства находится 199 жилых объектов.



«Из них 106 объектов планируется достроить за счет собственных средств девелоперов, а также по схеме долевого строительства. Напомню, что некоторым застройщикам разрешили достраивать некоторые объекты после 1 июля по старым правилам. В частности, исключение будет сделано для компаний, если дом готов более чем на 30% и в нем продано не менее 10% квартир», — заявил М. Волков.



Остальные 93 объекта не попадают под эти критерии. Из них семь являются проблемными из-за того, что банки отказали застройщикам в предоставлении проектного финансирования.



«По этим объектам нам, скорее всего, придется искать иной способ завершения строительства. На федеральном уровне сейчас разрабатывается ряд мероприятий, в том числе с учетом средств госкомпании ДОМ.РФ, которые позволят довести реализацию проектов до конца», — сообщил М. Волков.



Напомним, что с 1 июля 2019 года долевое строительство в РФ прекращает свое существование в прежнем виде. Теперь оно будет вестись через открытие специальных эскроу-счетов.

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