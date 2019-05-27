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Замруководителя Свердловского УФССП России Елена Сидорова арестована на два месяца

27 май 2019 (13:24)

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца заместителя руководителя УФССП России по Свердловской области Елену Сидорову, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Как ранее писал УрБК, 24 мая 2019 года замруководителя УФССП по Свердловской области была задержана по подозрению в получении взятки.

Мера пресечения для Елены Сидоровой избрана по 22 июля 2019 года включительно. На постановление суда подана апелляционная жалоба.

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