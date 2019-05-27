Новости дня
Замруководителя Свердловского УФССП России Елена Сидорова арестована на два месяца
27 май 2019 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца заместителя руководителя УФССП России по Свердловской области Елену Сидорову, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Как ранее писал УрБК, 24 мая 2019 года замруководителя УФССП по Свердловской области была задержана по подозрению в получении взятки.
Мера пресечения для Елены Сидоровой избрана по 22 июля 2019 года включительно. На постановление суда подана апелляционная жалоба.
Как ранее писал УрБК, 24 мая 2019 года замруководителя УФССП по Свердловской области была задержана по подозрению в получении взятки.
Мера пресечения для Елены Сидоровой избрана по 22 июля 2019 года включительно. На постановление суда подана апелляционная жалоба.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Замруководителя свердловского УФССП Елена Сидорова подозревается в получении взятки
- Замруководителя свердловского УФССП Елена Сидорова подозревается в получении взятки
- В Екатеринбурге задержали замруководителя УФССП России по Свердловской области Елену Сидорову
- Суд оставил в силе постановление об аресте замруководителя регионального УФАС
- Свердловский областной суд оставил в силе постановление об аресте замруководителя регионального УФАС