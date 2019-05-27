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ФАС зафиксировала рост цен на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области
27 май 2019 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Свердловское УФАС с 13 по 19 мая 2019 года зафиксировало рост цен на дизельное топливо на АЗС региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Так, литр дизельного топлива можно приобрести за 45,45 руб. Он стал стоить в среднем на 12 коп. больше, чем неделей ранее, когда цена составляла 45,33 руб.
Стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) осталась на уровне 41,23 руб., АИ-95 — 44,08 руб. за литр.
Сжиженный углеводородный газ снизился в цене на 8 коп., теперь его цена за литр — 20,54 руб.
Так, литр дизельного топлива можно приобрести за 45,45 руб. Он стал стоить в среднем на 12 коп. больше, чем неделей ранее, когда цена составляла 45,33 руб.
Стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) осталась на уровне 41,23 руб., АИ-95 — 44,08 руб. за литр.
Сжиженный углеводородный газ снизился в цене на 8 коп., теперь его цена за литр — 20,54 руб.
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