Новости дня

ФАС зафиксировала рост цен на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. Свердловское УФАС с 13 по 19 мая 2019 года зафиксировало рост цен на дизельное топливо на АЗС региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Так, литр дизельного топлива можно приобрести за 45,45 руб. Он стал стоить в среднем на 12 коп. больше, чем неделей ранее, когда цена составляла 45,33 руб.



Стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) осталась на уровне 41,23 руб., АИ-95 — 44,08 руб. за литр.



Сжиженный углеводородный газ снизился в цене на 8 коп., теперь его цена за литр — 20,54 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: