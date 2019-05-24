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В Челябинске в воскресенье ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
24 май 2019 (17:41)
УрБК, Челябинск, 24.05.2019. В Челябинске в воскресенье, 26 мая, с 11.30 до 12.15 будет приостановлено движение общественного и личного транспорта по Свердловскому проспекту, говорится на официальном портале городской администрации.
Отмечается, что перекрытие движения транспорта в центре города связано с проведением Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности.
«В 11.00 верующие выйдут из Свято-Симеоновского кафедрального собора на Свердловский проспект и прошествуют до храма Александра Невского на Алом поле», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перекрытие движения транспорта в центре города связано с проведением Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности.
«В 11.00 верующие выйдут из Свято-Симеоновского кафедрального собора на Свердловский проспект и прошествуют до храма Александра Невского на Алом поле», — говорится в сообщении.
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