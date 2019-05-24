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Дорожный фонд Свердловской области увеличат на 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Свердловской области увеличат финансирование регионального дорожного фонда. Соответствующее предложение регионального правительства рассмотрели депутаты Заксобрания в первом чтении на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.



Планируется, что благодаря устойчивому состоянию экономики Среднего Урала доходы областного бюджета в 2019 году увеличатся на 4,5 млрд руб. и составят 254,2 млрд руб. Расходы вырастут на 11 млрд руб. до уровня 268,4 млрд руб.



«Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, большая часть средств — 3,3 млрд руб. — будет направлена на повышение зарплат работников бюджетной сферы в рамках указа президента России. На 1,7 млрд руб. планируется увеличить ассигнования дорожного фонда региона. Эти средства направят на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание региональных и муниципальных дорог, развитие системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения», — говорится в сообщении.



«Практически все мероприятия, которые получили дополнительное финансирование, заложены в региональную составляющую национальных проектов и касаются повышения уровня и качества жизни уральцев», — отметила Г. Кулаченко.

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