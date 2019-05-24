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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга демонтировали два нелегальных киоска

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Екатеринбурге предприниматель самостоятельно снес две нелегальные продуктовые точки в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Павильоны, расположенные на остановочных комплексах по адресам Коммунистическая, 85 и 40-летия Октября, 78, по иску администрации признаны судом незаконными и должны быть демонтированы. Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга вручили владельцу данных объектов требование об исполнении решения суда. После чего должник незамедлительно приступил к демонтажу торговых точек самостоятельно», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что исполнение решения суда в добровольном порядке своими силами помогло должнику избежать лишних трат по возмещению расходов за демонтаж и исполнительскому сбору.

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