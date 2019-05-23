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Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций
23 май 2019 (13:42)
УрБК, Москва, 23.05.2019. Банк России выступает против запрета микрофинансовых организаций. Об этом в Госдуме сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — сказала Э. Набиуллина.
При этом глава ЦБ РФ уточнила, что доля займов, которые выданы МФО, на сегодня составляет всего 2% из всего объема выданных населению кредитов.
По словам Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами.
«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — сказала Э. Набиуллина.
При этом глава ЦБ РФ уточнила, что доля займов, которые выданы МФО, на сегодня составляет всего 2% из всего объема выданных населению кредитов.
По словам Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами.
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