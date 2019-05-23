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В Екатеринбурге 74% жителей высказались против строительства храма в сквере у Театра драмы

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В Екатеринбурге 74% жителей высказались против строительства храма в сквере у Театра драмы. Соответствующие результаты исследования опубликовал ВЦИОМ.



Только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе, 7% считают, что он должен быть построен в сквере у Театра Драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом, еще 14% считают, что этот храм можно построить в сквере, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан. В то же время 58% считают, что храм святой Екатерины должен быть построен в другой части города.



«На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовало это место как неудачное», — говорится в результатах исследования.



Согласно данным ВЦИОМ, только 49% жителей заявили о том, что им достаточно информации о планах относительно строительства, 27% назвали конкретные темы дефицита информации и еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает информации. Для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма.



После опубликования результатов исследования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что площадка для строительства храма святой Екатерины была выбрана неудачно.



«Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — заявил Евгений Куйвашев.

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