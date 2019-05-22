Новости дня
Индекс потребительских настроений россиян оказался в «зоне пессимизма»
22 май 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 22.05.2019. Индекс потребительских настроений россиян во II квартале 2019 года оказался в «зоне пессимизма». Об этом говорится в исследовании компании GfK Rus.
«Худшие показатели настроений российского потребителя отмечались в 2015 году, — на этот период пришелся пик экономического кризиса. Они заметно улучшились в период выхода из кризиса в 2017 году, но вновь ухудшились в 2019 году. По итогам замеров во II квартале 2019 года индекс потребительских настроений составил 96 пунктов из 200 возможных», — говорится в сообщении.
Чуть выше показатели индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая.
«Понятно, что в пик кризиса в 2015-м потребительские настроения были на самом низком уровне. В 2017 году у россиян появилась надежда на улучшение ситуации, но к 2019 году выяснилось, что на потребительском уровне она не реализовалась: доходы населения продолжали падать, покупательная способность — снижаться. Сегодня потребитель ощущает, что кризис еще продолжается и будет продолжаться длительное время», —заявил генеральный директор (СЕО) GfK Rus Александр Демидов.
«Худшие показатели настроений российского потребителя отмечались в 2015 году, — на этот период пришелся пик экономического кризиса. Они заметно улучшились в период выхода из кризиса в 2017 году, но вновь ухудшились в 2019 году. По итогам замеров во II квартале 2019 года индекс потребительских настроений составил 96 пунктов из 200 возможных», — говорится в сообщении.
Чуть выше показатели индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая.
«Понятно, что в пик кризиса в 2015-м потребительские настроения были на самом низком уровне. В 2017 году у россиян появилась надежда на улучшение ситуации, но к 2019 году выяснилось, что на потребительском уровне она не реализовалась: доходы населения продолжали падать, покупательная способность — снижаться. Сегодня потребитель ощущает, что кризис еще продолжается и будет продолжаться длительное время», —заявил генеральный директор (СЕО) GfK Rus Александр Демидов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Инфляционные ожидания населения в апреле выросли до 9,4%
- Более половины россиян недовольны своим материальным положением
- ВЦИОМ: половина россиян ожидает ухудшения экономического положения в стране
- Индекс кредитного здоровья россиян побил исторический минимум
- Руководитель направления проектов и анализа ООО КБ «Кольцо Урала» Дмитрий Суплаков: Весна стимулирует потребительский спрос