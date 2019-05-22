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Индекс потребительских настроений россиян оказался в «зоне пессимизма»

УрБК, Москва, 22.05.2019. Индекс потребительских настроений россиян во II квартале 2019 года оказался в «зоне пессимизма». Об этом говорится в исследовании компании GfK Rus.



«Худшие показатели настроений российского потребителя отмечались в 2015 году, — на этот период пришелся пик экономического кризиса. Они заметно улучшились в период выхода из кризиса в 2017 году, но вновь ухудшились в 2019 году. По итогам замеров во II квартале 2019 года индекс потребительских настроений составил 96 пунктов из 200 возможных», — говорится в сообщении.



Чуть выше показатели индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая.



«Понятно, что в пик кризиса в 2015-м потребительские настроения были на самом низком уровне. В 2017 году у россиян появилась надежда на улучшение ситуации, но к 2019 году выяснилось, что на потребительском уровне она не реализовалась: доходы населения продолжали падать, покупательная способность — снижаться. Сегодня потребитель ощущает, что кризис еще продолжается и будет продолжаться длительное время», —заявил генеральный директор (СЕО) GfK Rus Александр Демидов.

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