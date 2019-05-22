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Совфед одобрил законопроект о продлении «амнистии капиталов»

УрБК, Москва, 22.05.2019. Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о новом этапе «амнистии капиталов». Об этом говорится на сайте верхней палаты российского парламента.



«Рассматриваемый закон устанавливает третий этап амнистии капитала на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Предусматриваются дополнительные условия для третьего этапа декларирования. Физическое лицо помимо сведений, ранее указанных в законе об амнистии капитала, отражает в декларации сведения о государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции, или смены юрисдикции компании, в соответствии с федеральным законом «О международных компаниях», — говорится в сообщении.



Согласно законопроекту, физические лица имеют возможность до весны 2020 года предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службы России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях о счетах в банках за пределами РФ.



Ранее добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов в банках, или «амнистия капитала», осуществлялось в РФ двумя этапами — с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

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