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В Челябинской области прокурор потребовал уволить в связи с утратой доверия замглавы Чесменского района

УрБК, Челябинск, 22.05.2019. Прокурор Чесменского района потребовал уволить замглавы района в связи с утратой доверия после получения последним взятки в размере 480 тыс. руб.



«Прокурором района главе внесено представление с требованием о расторжении трудового договора с заместителем и увольнением в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Сейчас в следственном отделе по городу Троицку регионального СУ СК РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы Чесменского района, возбужденное по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, он получил взятку в размере 480 тыс. руб. за совершение действий, способствовавших заключению муниципального контракта с одним из предпринимателей.



Прокурором установлено, что обвиняемый не принял мер к предотвращению конфликта интересов, нарушив требования законодательства о противодействии коррупции.



«Письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, представителю нанимателя не направил. Напротив, способствовал его возникновению — лично получил денежные средства за совершение действий в пользу взяткодателя, используя при этом свои служебные полномочия. Указанные действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, что является обстоятельствами, влекущими расторжение трудового договора по инициативе работодателя», — отмечает пресс-служба.

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