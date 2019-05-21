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Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжаловал решение о своем банкротстве
21 май 2019 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов 17 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда региона, признавшего его банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
С иском о банкротстве Михаила Шилиманова в феврале 2019 года обратился в суд художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков. Сумма его требований составила 10 млн 258 тыс. руб.
Ранее они выступали партнерами в ряде строительных проектов, в числе которых долгострои ЖК «Соловьи», ЖК «Бухта Квинс». В связи с последним из них предприниматели стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».
В декабре 2018 года Александр Новиков выиграл суд у Михиала Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение строительства «Бухты Квинс» и присвоенные партнером.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении бывшего замминистра введена процедура реализации имущества.
С иском о банкротстве Михаила Шилиманова в феврале 2019 года обратился в суд художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков. Сумма его требований составила 10 млн 258 тыс. руб.
Ранее они выступали партнерами в ряде строительных проектов, в числе которых долгострои ЖК «Соловьи», ЖК «Бухта Квинс». В связи с последним из них предприниматели стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».
В декабре 2018 года Александр Новиков выиграл суд у Михиала Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение строительства «Бухты Квинс» и присвоенные партнером.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении бывшего замминистра введена процедура реализации имущества.
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