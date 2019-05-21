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В Челябинской области в I квартале 2019 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам составила 20,7%

УрБК, Челябинск, 21.05.2019. В Челябинской области по итогам I квартала 2019 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней снизилась на 2 п.п., составив 20,7%, сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В I квартале 2019 года доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 20,2%. При этом за 4 последних квартала данный показатель сократился на 1,7 п.п. (в I кв. 2018 года — 21,9%).



Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,5%), Москве (15,0%), Московской области (16,9%), Республике Татарстан (17,1%).



В свою очередь, наибольшие доли просрочки продемонстрировали Иркутская (27,7%) и Кемеровская (25,2%) области, Красноярский край (24,9%).



«Несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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