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В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в I квартале 2019 года снизилась до 20,8%
21 май 2019 (14:08)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в I квартале 2019 года снизилась на 0,8 п.п. до 20,8%, сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В России доля просроченных кредитов сократилась на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%.
«Несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,5%), Москве (15,0%), Московской области (16,9%), Республике Татарстан (17,1%).
В свою очередь, наибольшие доли просрочки продемонстрировали Иркутская (27,7%) и Кемеровская (25,2%) области, Красноярский край (24,9%).
В России доля просроченных кредитов сократилась на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%.
«Несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,5%), Москве (15,0%), Московской области (16,9%), Республике Татарстан (17,1%).
В свою очередь, наибольшие доли просрочки продемонстрировали Иркутская (27,7%) и Кемеровская (25,2%) области, Красноярский край (24,9%).
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