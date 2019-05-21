Новости дня
На Среднем Урале популярность субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возросла на 3%
21 май 2019 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9 тыс. число семей, воспользовавшихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рост составил 3%. Об этом сообщает Свердловскстат.
«На конец марта 2019 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 95,1 тыс. семей, что на 2,9 тыс. семей больше, чем на конец марта 2018 года», — говорится в сообщении.
Всего в I квартале воспользовались субсидиями 5,7% семей в Свердловской области. Отмечается, что наибольшее число граждан, воспользовавшихся этой формой соцподдержки, зафиксировано в Режевском городском округе (29,9%), городском округе Верхняя Тура (26,4), Пышминском городском округе (23,1%).
Бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это 22%).
Кроме того, 22% (951,1 тыс. человек) населения региона в I квартале воспользовались социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, которая, в отличие от субсидий, не зависит от уровня доходов семьи.
«На конец марта 2019 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 95,1 тыс. семей, что на 2,9 тыс. семей больше, чем на конец марта 2018 года», — говорится в сообщении.
Всего в I квартале воспользовались субсидиями 5,7% семей в Свердловской области. Отмечается, что наибольшее число граждан, воспользовавшихся этой формой соцподдержки, зафиксировано в Режевском городском округе (29,9%), городском округе Верхняя Тура (26,4), Пышминском городском округе (23,1%).
Бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это 22%).
Кроме того, 22% (951,1 тыс. человек) населения региона в I квартале воспользовались социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, которая, в отличие от субсидий, не зависит от уровня доходов семьи.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области более 80 тыс. семей получают субсидии по оплате ЖКУ
- За I квартал 91 тысяча семей в Свердловской области получила субсидии на оплату услуг ЖКХ
- В Свердловской области растет число обращений за субсидиями по оплате жилья и коммунальных услуг
- В Свердловской области средний размер субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ сократился на 19%
- В 2013 году субсидиями на оплату ЖКХ в Свердловской области воспользовались почти 100 тыс. семей