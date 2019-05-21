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На Среднем Урале популярность субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9 тыс. число семей, воспользовавшихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рост составил 3%. Об этом сообщает Свердловскстат.



«На конец марта 2019 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 95,1 тыс. семей, что на 2,9 тыс. семей больше, чем на конец марта 2018 года», — говорится в сообщении.



Всего в I квартале воспользовались субсидиями 5,7% семей в Свердловской области. Отмечается, что наибольшее число граждан, воспользовавшихся этой формой соцподдержки, зафиксировано в Режевском городском округе (29,9%), городском округе Верхняя Тура (26,4), Пышминском городском округе (23,1%).



Бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это 22%).



Кроме того, 22% (951,1 тыс. человек) населения региона в I квартале воспользовались социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, которая, в отличие от субсидий, не зависит от уровня доходов семьи.

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