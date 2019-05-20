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В Челябинской области завершено расследование о строительстве коттеджей на землях детского лагеря

УрБК, Челябинск, 20.05.2019. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких, бывшего начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова и бывшего директора МУК «Спартак» Андрея Григорьева, обвиняемых в получении обманным путем права пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы (озера Увильды).



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области, в 2009 и 2010 годах обвиняемые с бывшим заместителем губернатора региона Александром Уфимцевым получили право пользования участком, отнесенным к категории защитных лесов. Но на выделенной для организации детского лагеря земле на территории Аргаяшского лесничества фактически были построены коттеджи (с последующей регистрацией прав пользования земельными участками). Илья Пруцких, Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев обвиняются в соответствии со степенью участия в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 5 статьи 3 части 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве».



«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Был причинен ущерб в сумме более 2 млн руб. По искам прокурора регистрация прав пользования земельными участками была признана судом недействительной», — говорится в сообщении.



В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Александра Уфимцева, который скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Кроме того, ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении главы Аргаяшского муниципального района Исрафиля Валишина, незаконно выдавшего разрешения на строительство на данном участке. Он обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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