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В Екатеринбурге из-за ремонта планируется ограничение движения транспорта сразу по нескольким улицам

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. В Екатеринбурге на нескольких участках дороги планируется ограничение движения транспорта, связанное с ремонтными работами по улицам Челюскинцев, Гражданской, Малышева, Смазчиков и Комсомольской. В связи с этим также будут изменены маршруты автобусов № 27 и № 033. Об этом сообщается на официальном портале города.



С 1 июня по 1 июля планируется закрытие движения по улице Челюскинцев (от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова), а также по улице Гражданской (от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской), где будут проводиться работы на подходах к новой части моста.



С 20 мая по 16 сентября в связи с ремонтом будет ограничено движение по путепроводу по улице Малышева. С 20 мая до 16 июля закроют половину моста по направлению в центр города, а также заезд на путепровод с Егоршинского подхода. А с 16 июля по 16 сентября закроют половина моста по направляю на ЖБИ. На период закрытия поток транспорта будет двигаться по одной полосе движения в каждую сторону. При этом движение трамваев сохранится в прежнем режиме. Но с 20 мая по 16 июля изменится схема движения автобуса № 27: в направлении к центру города он будет направлен по улицам Новгородцевой — Дублер Сибирского тракта — Комсомольская — Библиотечная — Мира — далее по маршруту, а также временно будут отменены остановки в сторону центра — Новгородцевой, Развилки, Комсомольская, и временно вводится остановка «Уралобувь». Кроме того, изменится маршрут № 033, в направлении к УрФУ он будет направлен по улицам: Егоршинский проезд — Дублер Сибирскрго тракта — Комсомольская — Библиотечная — Мира, при этом временно отменят остановку Комсомольская (в сторону УрФУ), но введут «Уралобувь».



Со 2 июня по 21 августа в связи с ремонтом ограничат движение на путепроводе по улице Смазчиков. До середины июля оно будет закрыто в сторону Пионерского, а затем — в сторону железнодорожного вокзала. На период ограничений поток транспорта будет двигаться по одной полосе движения в каждую сторону. Кроме того, в ночь с 1 на 2 июня (с 06.00 до 04.00) пройдут статические и динамические испытания моста по улице Комсомольской, в связи с чем будет закрыто движение транспорта по большому путепроводу по данной улице.

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