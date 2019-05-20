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В работе дистанционных сервисов Альфа-банка произошел сбой

УрБК, Москва, 20.05.2019. Сегодня утром клиенты Альфа-банка пожаловались на сбои в проведении платежей и невозможность входа в мобильное приложение банка. Информацию о неполадках подтвердили в пресс-службе кредитной организации.



«Ввиду произошедшего технического сбоя у части клиентов Альфа-банка наблюдается недоступность ряда сервисов банка. Специалисты работают над решением проблемы, в ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена», — говорится в сообщении банка, которое приводит ТАСС.



Позже в Альфа-банке сообщили об устранении сбоя в работе мобильного банка.



«В данный момент все сервисы Альфа-банка полностью доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

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