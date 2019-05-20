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В России вводится ограничение движения большегрузного транспорта в жаркую погоду

УрБК, Москва, 20.05.2019. С 20 мая по 31 августа по всей России вводится ежегодное ограничение на движение большегрузных транспортных средств по федеральным дорогам при температуре воздуха выше 32 градусов по Цельсию. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на приказ Федерального дорожного агентства.



Также в документе просят установить перечень дорог, на которых вводится временное ограничение, и указать учреждения, его обеспечивающие.

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