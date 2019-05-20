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В Свердловской области на 6,1% снизилось производство продукции из птицы и скота

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. В Свердловской области в январе-апреле снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство продукции из птицы и скота в хозяйствах всех категорий. В 2018 году в этот период было произведено 83,3 тыс. т продукции, а в этом — 78,2 тыс. т. Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом отмечается увеличение производства молока (на 1% с 235,4 тыс. т до 237,8 тыс. т) и яиц (на 0,4% с 506, 3 тыс. т до 508,1 тыс. т).

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