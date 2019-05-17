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Общественное движение «Город первых» проведет «Чистые игры» в Первоуральске
17 май 2019 (18:05)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. Общественное движение «Город первых», созданное по инициативе Группы ЧТПЗ, официально присоединилось к всероссийской акции «Чистые игры». Об этом сообщает пресс-служба компании.
18 мая активисты организуют в Первоуральске командный экологический квест по сбору и сортировке мусора. Генеральным спонсором турнира выступит Группа ЧТПЗ. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Первоуральского городского округа и ряда коммерческих организаций. Участвовать в «Чистых играх» могут все желающие по предварительной регистрации.
По правилам соревнований участники разделятся на команды по 2-4 человека, которые в течение двух часов будут собирать и сортировать отходы, зарабатывая баллы за каждый переданный организаторам пакет. При этом раздельно собранный мусор — отсортированный пластик, стекло или бумага — позволит команде заработать наибольшее количество очков. Победит команда, набравшая максимальный балл. Площадкой для уборки станет лесной массив рядом с Первоуральским политехникумом.
«Первоуральск вошел в число шестидесяти российских городов, где единовременно будет проходить всероссийская акция «Чистые игры». Цель акции — очистить городские территории и научиться правильно сортировать бытовые отходы. Уверен, что игры принесут участникам удовлетворение от проделанной работы и хорошее настроение», — комментирует координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.
Проект и одноименное движение «Чистые игры» созданы в 2014 году в Санкт-Петербурге. За это время участие в экологических квестах приняли более 37 тыс. человек из 221 населенного пункта.
Зарегистрировать команду для участия в «Чистых играх» можно перед стартом на площадке мероприятия или на сайте.
Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8 (904) 17-57-857 или по электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.
18 мая активисты организуют в Первоуральске командный экологический квест по сбору и сортировке мусора. Генеральным спонсором турнира выступит Группа ЧТПЗ. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Первоуральского городского округа и ряда коммерческих организаций. Участвовать в «Чистых играх» могут все желающие по предварительной регистрации.
По правилам соревнований участники разделятся на команды по 2-4 человека, которые в течение двух часов будут собирать и сортировать отходы, зарабатывая баллы за каждый переданный организаторам пакет. При этом раздельно собранный мусор — отсортированный пластик, стекло или бумага — позволит команде заработать наибольшее количество очков. Победит команда, набравшая максимальный балл. Площадкой для уборки станет лесной массив рядом с Первоуральским политехникумом.
«Первоуральск вошел в число шестидесяти российских городов, где единовременно будет проходить всероссийская акция «Чистые игры». Цель акции — очистить городские территории и научиться правильно сортировать бытовые отходы. Уверен, что игры принесут участникам удовлетворение от проделанной работы и хорошее настроение», — комментирует координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.
Проект и одноименное движение «Чистые игры» созданы в 2014 году в Санкт-Петербурге. За это время участие в экологических квестах приняли более 37 тыс. человек из 221 населенного пункта.
Зарегистрировать команду для участия в «Чистых играх» можно перед стартом на площадке мероприятия или на сайте.
Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8 (904) 17-57-857 или по электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.
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