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В I квартале безналичным расчетом совершены 49,4% платежей россиян

УрБК, Москва, 17.05.2019. В I квартале этого года 49,4% платежей россиян совершены безналичным расчетом, это на 5,2 процентных пункта выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка со ссылкой на совместное с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» исследование.



«Тройка лидеров — Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%. Санкт-Петербург занял восьмое место с результатом 54,2%. У столицы лишь двенадцатое место с результатом 53%», — говорится в сообщении.



Отмечается, что жители 29 регионов и 91 города в этот период безналичным расчетом пользовались больше, чем наличными деньгами. Но в 70 регионах более 40% транзакций осуществлялось в безналичной форме.



«Быстрое проникновение «безнала» характерно для не самых крупных населенных пунктов. Быстрее всего от бумажных денег уходят Верхняя Пышма Свердловской обл., а также Старый Оскол Белгородской обл. и сам Белгород. Это косвенно свидетельствует о том, что города насыщаются инфраструктурой для безналичных платежей», — уточняет пресс-служба.



При этом доля безналичных расчетов продолжила расти по всем основным категориям трат, но в небольших продуктовых магазинах россияне еще предпочитают расплачиваться наличными.



Наиболее высокий рост доли платежей картой отмечается в категории «Рестораны и бары» (68% расходов потребителей осуществляются безналичным расчетом). В категории «Электроника» «показатель безналичности» за год подскочил на 19 процентных пунктов: до 67%. Также немного отстают сегменты «Супермаркеты» и «Фастфуд».



Анализ безналичных платежей проводился в 300 самых населенных городах страны.

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