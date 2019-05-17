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В Свердловской области начала работу горячая линия по переходу на цифровое вещание

17 май 2019 (17:24)

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Свердловской области начала работу горячая линия по переходу на цифровое вещание, сообщает департамент информационной политики региона.

«По телефону 8 800 250 89 60 можно получить консультацию по вопросу, связанному с отключением аналогового телесигнала. Операторы проконсультируют уральцев о мерах социальной поддержки, наличии оборудования в торговых точках региона, настройке оборудования. Также можно оформить заявку на помощь волонтера в подключении к цифровому телевещанию. Кроме того, продолжает работать в круглосуточном режиме федеральная горячая линия 8 800 220 20 02 Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС)», — говорится в сообщении.

Горячая линия в регионе работает с 09.00 до 18.00 в будние дни. С 3 июня специалисты перейдут на усиленный режим работы без выходных: с 8.00 до 22.00 часов.

Отключение аналогового телесигнала в Свердловской области состоится 3 июня.

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