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Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро снизился — на 11 коп.
17 май 2019 (14:44)
УрБК, Москва, 17.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 7,29 коп. до 64,63 руб., евро снизился на 11,87 коп. до 72,24 руб.
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