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Банк России начал применение института «тайного покупателя» на финансовом рынке

УрБК, Москва, 17.05.2019. Банк России начал применение института «тайного покупателя» на финансовом рынке, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуту.



С 1 января Банк России получил полномочия на проведение «контрольных закупок» по всему финансовому рынку. ЦБ поясняет, что такие проверки позволяют не только предотвратить нарушение прав потребителей, но и дают возможность стать более клиентоориентированными финансовым организациям.



«Началось применение данного процесса. В ближайшее время будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем. Пока в режиме «пилота» мы отрабатываем механизм, он довольно сложный. Не во всех округах, но процесс раскручивается. Он очень важен, мы про это много раз говорили. В том числе в приоритетах, естественно, и продажи ИСЖ, и электронный полис», — сказал Михаил Мамута.



«Тайные покупатели», по его словам, начали работать на всех рынках, где есть риски нарушения прав. В частности, на страховом и кредитном.



«Нам важно направлять это на те виды отношений, где максимальные риски потребителя и максимальные риски злоупотребления их правами. Мы хотим проверить, насколько соблюдаются требования наших нормативных документов. «Мисселлинг», недоступность услуги может иметь негативное воздействие на восприятие потребителем. Мне кажется, это понимают и компании, поэтому ждем с их стороны встречного разумного позитивного поведения, и, может быть, нам не придется и меры применять. Мы были бы только рады этому», — пояснил Мамута.

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