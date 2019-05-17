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Банк России начал применение института «тайного покупателя» на финансовом рынке
17 май 2019 (09:43)
УрБК, Москва, 17.05.2019. Банк России начал применение института «тайного покупателя» на финансовом рынке, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуту.
С 1 января Банк России получил полномочия на проведение «контрольных закупок» по всему финансовому рынку. ЦБ поясняет, что такие проверки позволяют не только предотвратить нарушение прав потребителей, но и дают возможность стать более клиентоориентированными финансовым организациям.
«Началось применение данного процесса. В ближайшее время будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем. Пока в режиме «пилота» мы отрабатываем механизм, он довольно сложный. Не во всех округах, но процесс раскручивается. Он очень важен, мы про это много раз говорили. В том числе в приоритетах, естественно, и продажи ИСЖ, и электронный полис», — сказал Михаил Мамута.
«Тайные покупатели», по его словам, начали работать на всех рынках, где есть риски нарушения прав. В частности, на страховом и кредитном.
«Нам важно направлять это на те виды отношений, где максимальные риски потребителя и максимальные риски злоупотребления их правами. Мы хотим проверить, насколько соблюдаются требования наших нормативных документов. «Мисселлинг», недоступность услуги может иметь негативное воздействие на восприятие потребителем. Мне кажется, это понимают и компании, поэтому ждем с их стороны встречного разумного позитивного поведения, и, может быть, нам не придется и меры применять. Мы были бы только рады этому», — пояснил Мамута.
С 1 января Банк России получил полномочия на проведение «контрольных закупок» по всему финансовому рынку. ЦБ поясняет, что такие проверки позволяют не только предотвратить нарушение прав потребителей, но и дают возможность стать более клиентоориентированными финансовым организациям.
«Началось применение данного процесса. В ближайшее время будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем. Пока в режиме «пилота» мы отрабатываем механизм, он довольно сложный. Не во всех округах, но процесс раскручивается. Он очень важен, мы про это много раз говорили. В том числе в приоритетах, естественно, и продажи ИСЖ, и электронный полис», — сказал Михаил Мамута.
«Тайные покупатели», по его словам, начали работать на всех рынках, где есть риски нарушения прав. В частности, на страховом и кредитном.
«Нам важно направлять это на те виды отношений, где максимальные риски потребителя и максимальные риски злоупотребления их правами. Мы хотим проверить, насколько соблюдаются требования наших нормативных документов. «Мисселлинг», недоступность услуги может иметь негативное воздействие на восприятие потребителем. Мне кажется, это понимают и компании, поэтому ждем с их стороны встречного разумного позитивного поведения, и, может быть, нам не придется и меры применять. Мы были бы только рады этому», — пояснил Мамута.
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