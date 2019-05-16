Новости дня
Законопроект о фотофиксации техосмотра принят во втором чтении Госдумой
16 май 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 16.05.2019. Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей для достоверного установления факта его проведения, сообщает РИА «Новости».
В декабре в первом чтении законопроект предполагал введение обязательной фото- и видеофиксации техосмотра. Однако позже, ко второму чтению, правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотров, при этом сохранив намерение ввести фотофиксацию.
Новым законопроектом предусматривается госконтроль за соблюдением установленных требований операторами техосмотра и предлагается оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью осуществлявшего диагностирование техэксперта.
Поправки ко второму чтению также определяют требования к производственно-технической базе пункта техосмотра и то, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством РФ.
Нововведения должны вступить в силу по истечении года после дня опубликования закона.
В декабре в первом чтении законопроект предполагал введение обязательной фото- и видеофиксации техосмотра. Однако позже, ко второму чтению, правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотров, при этом сохранив намерение ввести фотофиксацию.
Новым законопроектом предусматривается госконтроль за соблюдением установленных требований операторами техосмотра и предлагается оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью осуществлявшего диагностирование техэксперта.
Поправки ко второму чтению также определяют требования к производственно-технической базе пункта техосмотра и то, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством РФ.
Нововведения должны вступить в силу по истечении года после дня опубликования закона.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтранс предлагает ужесточить наказание за фиктивное прохождение техосмотра
- В правительстве РФ одобрили введение уголовной ответственности за «серый» техосмотр
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
- В Украине принят закон, отменяющий обязательный техосмотр для легковых машин
- Государственная Дума РФ увеличила штраф за несвоевременную регистрацию автомобиля и управление им без техосмотра до 800 рублей