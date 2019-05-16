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Законопроект о фотофиксации техосмотра принят во втором чтении Госдумой

УрБК, Москва, 16.05.2019. Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей для достоверного установления факта его проведения, сообщает РИА «Новости».



В декабре в первом чтении законопроект предполагал введение обязательной фото- и видеофиксации техосмотра. Однако позже, ко второму чтению, правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотров, при этом сохранив намерение ввести фотофиксацию.



Новым законопроектом предусматривается госконтроль за соблюдением установленных требований операторами техосмотра и предлагается оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью осуществлявшего диагностирование техэксперта.



Поправки ко второму чтению также определяют требования к производственно-технической базе пункта техосмотра и то, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством РФ.



Нововведения должны вступить в силу по истечении года после дня опубликования закона.

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