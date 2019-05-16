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На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя покрытия

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В Свердловской области на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 20 мая начнутся работы по устройству слоев износа на участке от Объездной дороги до ЕКАД (с 343 по 352 км). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



По контракту работы должны быть завершены до 1 августа. Однако планируется досрочное окончание работ.



«На время замены верхнего слоя движение будет перекрываться по одной полосе (сначала закроют одну полосу в сторону Перми, затем перейдут на направление в сторону Екатеринбурга). Работы будут вестись круглосуточно», — говорится в сообщении.

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