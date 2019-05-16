Новости дня

В Свердловской области средний размер автокредита за месяц упал на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. Свердловская область находится на 16 месте рейтинга динамики среднего размера автокредита по регионам страны. Средняя сумма выданных заемных средств в регионе в марте 2019 года составила 297 тыс. 309 руб., что на 6,8% меньше, чем в предыдущем месяце (748 тыс. 485 руб.).



При этом область заняла шестое место в динамике выдачи автокредитов в регионах РФ в феврале-марте 2019 года среди 40 регионов-лидеров: в марте 2019 года было выдано 2 тыс. 775 кредитов, тогда как в феврале того же года — 1 тыс. 982. Рост составил 40%.



По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве (1 067,7 тыс. руб.), Московской области (931,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (908,7 тыс. руб.). Самая серьезная динамика снижения среднего размера автокредита среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования была продемонстрирована в Пензенской (-16,9%), Калужской (-14,9%) и Тамбовской (-14,7%) областях.



Больше всего автокредитов в марте 2019 года было выдано в Москве (6,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,9 тыс. ед.) и Московской области (4,8 тыс. ед.). Самая серьезная динамика роста выдачи автокредитов — в Чувашской Республике (+108,3%), Кировской (+87,4%) и Тамбовской (+84,6%) областях.



Всего в марте 2019 года средний размер автокредита в России составил 729,2 тыс. руб., сократившись на 7,9% (или на 62,5 тыс. руб.) по сравнению с февралем 2019 года (791,7 тыс. руб.). При этом в I квартале 2019 года был зафиксирован рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество проданных в кредит автомобилей в марте 2019 года выросло сразу на 44,6%. Увеличение выдачи автокредитов, а также снижение их среднего размера во многом стало следствием возобновления с 1 марта текущего года государственных программ льготного автокредитования.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: