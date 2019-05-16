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Никаких накоплений не имеют 65% российских семей

УрБК, Москва, 16.05.2019. Об отсутствии каких-либо сбережений по состоянию на апрель этого года сообщили 65% российских семей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-центра».



«Накопления могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы. Только две из десяти семей с низким материальным достатком, при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями. Большая часть сберегателей наблюдается в крупных городах: в столице таких более половины жителей (54%). В сельской местности, напротив, ресурсов для откладывания денег заметно меньше: только 29% опрошенных откладывают средства», — отмечается в исследовании социологов.



Уточняется, что 32% участников опроса считают настоящий период неблагоприятным для сбережений. Противоположной точки зрения придерживается 21% респондентов. И 38% россиян затруднились причислить настоящее время к хорошему или плохому для сбережений.



На ближайший год не ждут каких-либо изменений по условиям для сбережений 40% опрошенных жителей страны, а вот негативные ожидания имеют 30% респондентов. И только 11% россиян ответили, что прогнозируют увеличение возможностей для сбережений в следующем году.



«Левада-центр» провел опрос с 18 по 23 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом от 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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