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«Ромир»: для нормального уровня жизни российской семье необходимо 78 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 16.05.2019. В России среднестатистической семье из трех человек для нормального уровня жизни в месяц необходимо 78 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир».



Всероссийский опрос проведен холдингом в апреле, в нем приняли участие 1,5 тыс. граждан. Россиянам предложили ответить на вопрос: «Сколько требуется денег семье из трех человек для «нормальной жизни?».



Запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тыс. руб. или на 3%. Как отмечает «Ромир», запросы приблизились к показателям 2014 года, когда для «нормальной» жизни семье в среднем требовалось 78,5 тыс. руб. Это, по словам главы холдинга Андрея Милехина, говорит о том, что граждане все «более реалистично» подходят к планированию семейного бюджета.



Из результатов опроса следует, что каждой четвертой семье хватит в месяц от 45-60 тыс. руб., каждой десятой — 30-45 тыс. руб. Около половины (51%) семей отметили, что им требуется доход в 60-120 тыс. руб. Более 120 тыс. руб. необходимо 11% респондентов. При доходе в 20-30 тыс. руб. могут обеспечить нормальный уровень жизни 2% россиян, а 1% — при менее 20 тыс. руб.



Также исследование показало, что самые высокие запросы имеют жители Северо-Запада — им для «нормальной» жизни требуется 93,5 тыс. руб. в месяц. В Центральном федеральном округе эта сумма составляет 82,9 тыс. руб.

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