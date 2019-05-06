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Суды взыскали с россиян более 130 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ

УрБК, Москва, 06.05.2019. По итогам 2018 года с россиян через суды взыскали 134,5 млрд руб. по долгам за коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.



Иски об оплате жилья и ЖКУ стали самыми массовыми в 2018 году в судах, впервые за несколько лет опередив иски по взысканию долгов по кредитам и займам. Так, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в минувшем году, почти 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.



Сумма взыскания по решениям судов за услуги ЖКХ за 10 лет (с 2008 года) выросла в пять раз. Из 6,6 млн рассмотренных в прошлом году исков суды удовлетворили 99%.



Большая часть удовлетворенных судами исков (5,7 млн) касалась суммы долга до 50 тыс. руб., 365 тыс. — от 50 до 100 тыс. руб., 153 тыс. исков — на суммы от 100 до 300 тыс. руб. Почти 16 тыс. ответчиков оказались должны за ЖКУ от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Еще 1,8 тыс. ответчиков задолжали до 1 млн руб., а 521 превысили отметку долга в 1 млн руб.

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