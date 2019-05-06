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В Екатеринбурге с 7 мая начнется поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома и общественные здания

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов. С 7 мая начинается поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома и общественные здания, говорится в сообщении на официальном портале города.



«Всем организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов ЖКХ и социальной сферы на территории муниципального образования «город Екатеринбург», предписано приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий с 7 мая», — говорится в сообщении.



Отключение от тепла объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, домов ветеранов и инвалидов, согласно постановлению, будет производиться в последнюю очередь — для подстраховки от возможных погодных колебаний и похолоданий.

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