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Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в I квартале сократилось почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В январе-марте 2019 года в Свердловской области выдано 9 тыс. 549 ипотечных кредитов на общую сумму 19 млрд 159 млн руб. Об этом говорится в материалах Банка России.



По сравнению с I кварталом 2018 года наблюдается падение продаж на 2,1% в рублях или на 7,8%.



В марте 2019 года на Среднем Урале выдали 3 тыс. 494 ипотечных кредита на общую сумму 7 млрд 093 млн руб. Это незначительно выше уровня предыдущего месяца (3 тыс. 481 кредита на 6 млрд 873 млн руб.).

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