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На участках трассы Пермь — Екатеринбург из-за ремонтных работ введено ограничение движения

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. С 6 мая по 1 августа на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будут проводиться работы по устройству слоев износа дорожного покрытия, во время которых ограничат движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Дорожное покрытие обновят на участке от ЕКАД до Первоуральска (с 326 по 343 км) и между Кленовским и Бисертью (с 232 по 250 км).



При этом возле Екатеринбурга на время замены верхнего слоя движение будет перекрываться по одной полосе (сначала закроют одну полосу в сторону Перми, затем перейдут на направление в сторону Екатеринбурга). Кроме того, во время работ в районе Бисерти на трассе с 08.00 до 22.00 будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.



Специалисты ФКУ «Уралуправтодор» просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, а также быть более внимательными и соблюдать скоростной режим.

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