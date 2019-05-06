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«Альфа-Центр Здоровья» закрыл филиал в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В Екатеринбурге закрылся единственный филиал крупной частной клиники «Альфа-Центр Здоровья». Информацию об этом подтвердили в колл-центре медицинского центра.



«В компании приняли решение о закрытии филиала в Екатеринбурге с 1 мая 2019 года», — заявили представители клиники.



Они уточнили, что пациентам стоит обратиться по телефону, чтобы им сообщили о дальнейших действиях в связи с закрытием «Альфа-Центр Здоровья» в Екатеринбурге.



В 2008 году Группа «АльфаСтрахование» начала реализацию проекта по созданию собственной сети многопрофильных медицинских центров на всей территории России — «Альфа-Центр Здоровья».



Целью проекта является удовлетворение потребностей пациентов в качественных медицинских услугах с использованием передовых медицинских и информационных технологий.



В настоящий момент клиники функционируют в Москве, Перми, Кирове, Самаре, Саратове, Ярославле, Нижнем Новгороде, Мурманске, Тюмени, Ростове-на-Дону и Березниках.

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