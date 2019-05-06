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Компания «ФОРЭС» выделила более 6 млн рублей на модернизацию социальной инфраструктуры в Асбестовском отделении

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Больше 6 млн руб. выделено на обустройство новых комнат для переодевания и душевых для сотрудников Асбестовского отделения «ФОРЭС», сообщает пресс-служба компании.



«Чтобы рабочие могли в комфортных условиях подготовиться к началу смены или завершить ее, к одному из цехов пристроили специальное модульное здание с необходимым оборудованием. Установка четырех модульных элементов, из которых он состоит, завершилась в прошлую пятницу. Как только позволит погода, рабочие возведут скатную крышу. После этого здание присоединят к сетям водо- и электроснабжения, а внутри установят шкафы для одежды. Завершить все работы планируют после майских праздников», — говорится в сообщении.



«Продолжая модернизировать производство, наш завод стремится улучшать и условия труда своих работников. Дополнительные душевые и комнаты для переодевания рассчитаны на 100 человек в смену», — цитирует пресс-служба заместителя директора по производству Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Артемия Корякина.

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