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В индустриальном парке ММК построен и введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей

УрБК, Челябинск, 06.05.2019. В рамках подписанного шесть месяцев назад трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», ООО «Завод металлургических раскислителей» и АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» построен и введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей. Об этом сообщает Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



Проект реализован на площадке индустриального парка ММК (г. Магнитогорск). В новое производство на первом этапе ООО «Завод металлургических раскислителей» инвестировало 70 млн руб., создав при этом 30 новых рабочих мест.



«Продукция завода уникальна, производится на основе собственного ноу-хау и применяется для первичного раскисления на выпуске металла из сталеплавильных агрегатов, на установках доводки металла и на агрегатах печь-ковш. Объем производства составляет до 10 тыс. тонн раскислителей в год. Поставки готовой продукции завода нацелены как на отечественный рынок, так и на экспорт, в частности, в страны СНГ, Европы и Азии», — подчеркивает пресс-служба.



Агентство инвестиционного развития Челябинской области отмечает, что проект является примером промышленной кооперации между инновационными предприятиями и флагманами региональной экономики. Подобное сотрудничество позволяет повысить эффективность производственных процессов, способствует диверсификации экономики Южного Урала и созданию новых рабочих мест.



Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 га, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства.



«ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот — обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приняло решение о софинансировании проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».



Завод металлургических раскислителей — дочернее предприятие компании «Торговый дом ТМЗ», производит и поставляет раскислители для стали на рынки России, СНГ и Восточной Европы с 2015 года.



«Все раскислители имеют собственное ноу-хау. На предприятии создано инженерное подразделение и R&D центр», — говорится в сообщении.

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