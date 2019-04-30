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Эксперт: Бойкотирование продукции «Мираторга» и «Дымова» навредит имиджу компаний
30 апрель 2019 (15:19)
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Компании, входящие в Национальную мясную ассоциацию РФ, вряд ли столкнутся с бойкотом со стороны потребителей из-за требования запретить ввоз для частных лиц из-за рубежа мясной и молочной продукции. Об этом УрБК сообщил независимый финансовый консультант Виталий Калугин, комментируя заявление президента агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линника и основателя группы «Дымов» Вадима Дымова о том, почему они поддерживают подобные ограничения.
В частности, Виктор Линник высказался: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы. Хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции».
Журналисты издания Forbes предположили, что из-за запрета возникнет общественное неприятие компаний.
По мнению Виталия Калугина, если бойкот все же будет объявлен, то «финансового смысла он иметь не будет». «Та прослойка, которая возит из-за рубежа продукты питания, не является довольно значимой в целевой аудитории этих предприятий (хотя, конечно, делают они и наивысшую категорию продуктов). Скорее это навредит их имиджу: если ты не можешь конкурировать на местном рынке даже с тем, что ввозят в чемоданах в некрупных партиях, то, наверное, ты не такой хороший, каким хочешь себя показать в рекламе», — сообщил Виталий Калугин.
Он также прогнозирует усиление работы специалистов по SMM «Мираторга» и «Дымов» для подавления негатива вокруг компаний, который может возникнуть в связи с последними высказываниями руководства предприятий в СМИ. «Скорее всего, в социальных сетях их будут этим постоянно клевать», — уточнил эксперт.
Кроме того, Виталий Калугин считает, что предложение Национальной мясной ассоциации не будет реализовано. «Думаю, что администрирование такого запрета не имеет смысла. Шум будет, но, скорее всего, это ничем не закончится. Не примут», — заявил он.
Также он отметил, что принятие поправок в законодательство не принесет того экономического эффекта, который ассоциация надеется достичь. «Не факт, что тот, кто не привезет пармезан, купит их продукцию. Лоббирование — вещь дорогая, и, скорее всего, она финансово не окупится», — сказал эксперт.
Ранее УрБК сообщал о том, что Национальная мясная ассоциация РФ предложила заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. В ассоциацию входят, в том числе, «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».
В частности, Виктор Линник высказался: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы. Хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции».
Журналисты издания Forbes предположили, что из-за запрета возникнет общественное неприятие компаний.
По мнению Виталия Калугина, если бойкот все же будет объявлен, то «финансового смысла он иметь не будет». «Та прослойка, которая возит из-за рубежа продукты питания, не является довольно значимой в целевой аудитории этих предприятий (хотя, конечно, делают они и наивысшую категорию продуктов). Скорее это навредит их имиджу: если ты не можешь конкурировать на местном рынке даже с тем, что ввозят в чемоданах в некрупных партиях, то, наверное, ты не такой хороший, каким хочешь себя показать в рекламе», — сообщил Виталий Калугин.
Он также прогнозирует усиление работы специалистов по SMM «Мираторга» и «Дымов» для подавления негатива вокруг компаний, который может возникнуть в связи с последними высказываниями руководства предприятий в СМИ. «Скорее всего, в социальных сетях их будут этим постоянно клевать», — уточнил эксперт.
Кроме того, Виталий Калугин считает, что предложение Национальной мясной ассоциации не будет реализовано. «Думаю, что администрирование такого запрета не имеет смысла. Шум будет, но, скорее всего, это ничем не закончится. Не примут», — заявил он.
Также он отметил, что принятие поправок в законодательство не принесет того экономического эффекта, который ассоциация надеется достичь. «Не факт, что тот, кто не привезет пармезан, купит их продукцию. Лоббирование — вещь дорогая, и, скорее всего, она финансово не окупится», — сказал эксперт.
Ранее УрБК сообщал о том, что Национальная мясная ассоциация РФ предложила заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. В ассоциацию входят, в том числе, «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».
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