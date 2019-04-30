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Посол Турции в РФ Мехмет Самсар считает уместным предоставление россиянам скидок в турецких отелях

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар считает уместным предоставление турецкими отелями скидки на проживание для российских туристов.



Как отметил Мехмет Самсар на встрече с журналистами в Екатеринбурге, большая часть предприятий гостиничного сервиса — частные, и возможности какого-то влияния на них нет. Тем не менее турецкие курорты разрабатывают специальные программы для российских туристов, в том числе в рамках перекрестного Года культуры и туризма в Турции и России.



«Я считаю, что было бы уместным, чтобы турецкие отели и курорты предоставляли какую-то скидку для российских туристов», — рассказал посол.



Он также отметил, что внедрение российской платежной системы «Мир» в Турции избавит туристов из РФ от дополнительных расходов.



«Как вы знаете, российская система «Мир» сейчас начала действие и на территории Турции. Благодаря этой системе, насколько мне известно, есть возможность расплачиваться непосредственно в рублях. Это, конечно, не совсем скидка, но тем не менее избавит российских туристов от дополнительных расходов, связанных с конвертированием рублей в валюту», — подчеркнул Мехмет Самсар.

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