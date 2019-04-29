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Жителя Екатеринбурга осудили за фиктивную постановку на учет 401 иностранца
29 апрель 2019 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю Владимиру Волкову за фиктивную постановку на регистрационный учет 401 иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что с сентября по декабрь 2018 года Владимир Волков, осознавая, что без постановки на учет по месту пребывания нахождение на территории РФ иностранных граждан невозможно, действуя без намерения фактически предоставить помещение для пребывания, в нарушение действующего законодательства фиктивно поставил на учет 401 иностранного гражданина в квартире по ул. Стрелочников. При этом он предоставил в отдел по вопросам миграции сведения о факте постоянного пребывания указанных иностранных лиц в жилом помещении», — говорится в сообщении.
Суд признал Владимира Волкова виновным по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» и приговорил к штрафу в размере 250 тыс. руб.
«Установлено, что с сентября по декабрь 2018 года Владимир Волков, осознавая, что без постановки на учет по месту пребывания нахождение на территории РФ иностранных граждан невозможно, действуя без намерения фактически предоставить помещение для пребывания, в нарушение действующего законодательства фиктивно поставил на учет 401 иностранного гражданина в квартире по ул. Стрелочников. При этом он предоставил в отдел по вопросам миграции сведения о факте постоянного пребывания указанных иностранных лиц в жилом помещении», — говорится в сообщении.
Суд признал Владимира Волкова виновным по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» и приговорил к штрафу в размере 250 тыс. руб.
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