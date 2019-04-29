Новости дня
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
29 апрель 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Уральский гидрометцентр объявил о продлении штормового предупреждения в Свердловской области на 29 апреля. Синоптики прогнозируют в ближайшее время сильный снег, метели, усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС России.
«В связи с осложнением дорожной обстановки рекомендуем автомобилистам ограничить использование личного автотранспорта, особенно на летней резине, пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. Из-за прогнозируемого сильного ветра жителям региона также рекомендуется ограничить работы на высоте, избегать шатких строений. Не рекомендуется парковать автомобили вблизи рекламных конструкций и деревьев», — говорится в сообщении.
«В связи с осложнением дорожной обстановки рекомендуем автомобилистам ограничить использование личного автотранспорта, особенно на летней резине, пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. Из-за прогнозируемого сильного ветра жителям региона также рекомендуется ограничить работы на высоте, избегать шатких строений. Не рекомендуется парковать автомобили вблизи рекламных конструкций и деревьев», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз
- В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, дожди и грозы
- В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
- В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и града
- В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за ветра