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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Уральский гидрометцентр объявил о продлении штормового предупреждения в Свердловской области на 29 апреля. Синоптики прогнозируют в ближайшее время сильный снег, метели, усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС России.



«В связи с осложнением дорожной обстановки рекомендуем автомобилистам ограничить использование личного автотранспорта, особенно на летней резине, пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. Из-за прогнозируемого сильного ветра жителям региона также рекомендуется ограничить работы на высоте, избегать шатких строений. Не рекомендуется парковать автомобили вблизи рекламных конструкций и деревьев», — говорится в сообщении.

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